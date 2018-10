Newyorške borze gradijo na torkovi rasti

New York, 31. oktobra - Indeksi na newyorških borzah se v začetku današnjega trgovanja dvigujejo in s tem gradijo na torkovi rasti. Za optimizem sta s poslovanjem poskrbela Facebook in GM, še naprej dobri so tudi podatki iz ameriškega gospodarstva. Kljub odboju pa se bo oktober na mesečni ravni zaključil z občutnimi padci treh osrednjih indeksov.