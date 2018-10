EU korak naprej k omejitvi plastike za enkratno uporabo

Bruselj, 31. oktobra - Članice EU so danes sprejele načelni dogovor o novih pravilih za prepoved nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, na primer plastičnih krožnikov. To je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom, ki je svoje stališče sprejel minuli teden. Prvi pogajalski sestanek bo v torek, končni dogovor se pričakuje do konca leta.