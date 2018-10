V Indiji odkrili najvišji spomenik na svetu

New Delhi, 31. oktobra - V zvezni državi Gujarat na zahodu Indije so danes odkrili najvišji spomenik na svetu. 182 metrov visoki spomenik, ki so ga gradili skoraj tri leta in je stal 29,9 milijarde rupij (330 milijonov evrov), so postavili v čast indijskemu voditelju za neodvisnost Sardarju Vallabhbhaiju Patelu.