Azijske borze z rastjo

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 31. oktobra - Osrednje azijske borze danes beležijo rast in s tem sledijo torkovim pozitivnim gibanjem v New Yorku. Optimizem med vlagatelji je ta mesec zelo redka dobrina, saj so se azijske delnice močno pocenile, analitiki pa zaradi velike negotovosti tudi v prihodnje ne vidijo kakšnega daljšega obdobja rasti.