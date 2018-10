Trumpa med obiskom v Pittsburghu pričakali protestniki

Pittsburgh, 31. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek skupaj s prvo damo ZDA Melanio ter hčerko Ivanko in zetom Jaredom Kushnerjem obiskal prizorišče sobotnega pokola Judov v sinagogi v Pittsburghu. Namesto državnih in lokalnih veljakov so Trumpa v Pittsburghu pričakali protesti.