Apple že drugič v dveh mesecih predstavil novosti

New York, 31. oktobra - Ameriški tehnološki velikan Apple je v torek na glasbeni akademiji v Brooklynu predstavil novo tablico ipad, prenovljeni prenosni računalnik Macbook Air in mali osebni računalnik Mac Mini, kar je že druga velika predstavitev novosti po septembru, ko je podjetje predstavilo med drugim nove iphone XS, XS Max in XR.