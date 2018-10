Deveta zaporedna zmaga SŽ Olimpije

Ljubljana, 30. oktobra - Hokejisti SŽ Olimpije nadaljujejo svoj zmagoviti niz v alpski hokejski ligi. Vipiteno, ki ga vodi selektor slovenske reprezentance Ivo Jan, so v Ljubljani premagali s 6:2 (2:0, 2:1, 2:1), kar je bila že njihova deveta zaporedna zmaga in deseta skupno. Z njo so zadržali drugo mesto na prvenstveni razpredelnici.