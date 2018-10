Pogrešani slovenski deskar v bolnišnici v Trstu

Koper, 30. oktobra - Pogrešani slovenski deskar je priplaval na obalo Trsta in je v bolnišnični oskrbi, poročajo mediji. Pogrešan je bil od ponedeljka, ko sta se s hrvaškim kolegom kljub močnemu jugu in visokim valovom odpravila na deskanje nedaleč od svetilnika v Savudriji. Hrvaški državljan se je rešil, slovenskega državljana pa so danes cel dan iskali na morju.