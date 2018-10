Policija BiH premestila migrante z mejnega prehoda Maljevac

Zagreb/Bihać, 30. oktobra - Policija unsko-sanskega kantona v Bosni in Hercegovini je danes potrdila, da so v Veliko Kladušo z avtobusi prepeljali približno 200 migrantov, ki so jih pretekli teden ob poskusu vstopa na hrvaško ustavili pri mejnem prehodu Maljevac. Policisti BiH se s hrvaškimi kolegi pogovarjajo o vnovičnem odprtju mejnega prehoda za promet.