Na OI 2020 še Američanke, Rusinje in Kitajke

Doha, 30. oktobra - Potem ko so bili v ponedeljek v prvi končni odločitvi gimnastičnega svetovnega prvenstva v Dohi znani prvi trije potniki na olimpijske igre 2020 - vozovnice so si pritelovadili kitajski, ruski in japonski telovadci -, so danes tri mesta podelili še telovadkam. Nov svetovni naslov so pričakovano osvojile Američanke pred Rusinjami in Kitajkami.