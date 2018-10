Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja bodo odslej potekala ločeno

Ljubljana, 30. oktobra - Vlada in sindikati javnega sektorja so se na zahtevo sindikalne strani danes dogovorili, da bodo pogajanja o uresničitvi stavkovnih zahtev odslej potekala ločeno. Na vladni strani takšno odločitev sindikatov obžalujejo, saj da ne bo pripomogla k učinkovitosti in hitrosti pogajanj, a kljub temu menijo, da so danes naredili korak naprej.