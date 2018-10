Oktobra v Španijo prišlo več kot 10.000 migrantov

Ženeva, 30. oktobra - Oktobra je v Španijo prek Sredozemskega morja prišlo več kot 10.000 beguncev in migrantov, kar je prvič v petih letih, da jih je v to državo prišlo toliko v enem mesecu, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). V Italijo so ta mesec prispeli 1003 ljudje, v Grčijo pa 3338.