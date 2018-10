Vlada na dopisni seji o več razrešitvah in imenovanjih na funkcije

Ljubljana, 30. oktobra - Vlada je na današnji dopisni seji odločala o več razrešitvah in imenovanjih. Med drugim je imenovala svet Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, za vodjo direktorata za socialo na ministrstvu za delo je imenovala Barbaro Tiselj, za glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa Borisa Balanta.