Ob uradnem obisku državnega sekretarja v Gano vabljena tudi podjetja

Ljubljana, 4. novembra - Slovenska podjetja lahko izkoristijo uradni obisk državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Dobrana Božiča v Gani, da se tudi sama odpravijo v to državo. Obisk bo potekal od 26. do 29. novembra, podjetja pa bodo imela med drugimi priložnost za dvostranske pogovore s potencialnimi poslovnimi partnerji, so sporočili z GZS.