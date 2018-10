Odslej v EU bolj transparentne informacije o ceni bančnih storitev

Ljubljana, 31. oktobra - V EU so začela veljati nova pravila, po katerih morajo ponudniki finančnih storitev in banke bolje obveščati stranke o stroških, povezanih z odpiranjem in vzdrževanjem bančnih računov. V skladu s tem bo Banka Slovenije 1. novembra vzpostavila novo spletno mesto, kjer bo mogoče preveriti višino nadomestil za storitve, vezane na plačilni račun.