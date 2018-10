Ljubljanska borza: Indeks navzdol

Ljubljana, 30. oktobra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes opravili za 485.910 evrov prometa. Z delnicami Petrola so sklenili en posel s svežnjem v vrednosti 130.000 evrov. Največ prometa je sicer odpadlo na delnice Petrola in Krke. Prve so izgubile 1,58 odstotka, druge pa 0,73 odstotka. Indeks je dan sklenil 0,86 odstotka pod gladino.