Minister Prešiček pozval k branju knjig in postavitvi meje lažnim novicam in sovražnemu govoru

Ravne na Koroškem, 30. oktobra - Dan reformacije naj bo spodbuda za vse, da posežemo po knjigi, saj je branje osnova, na kateri posameznik gradi izobrazbo in kritično refleksijo sveta. To je nocoj na Ravnah na Koroškem na osrednji državni proslavi ob dnevu reformacije dejal minister za kulturo Dejan Prešiček. Ob tem je pozval k postavitvi meje lažnim novicam in sovražnemu govoru.