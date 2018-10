Zaposleni v Arosi Mobilii prejeli del plač, stavka se nadaljuje

Limbuš, 30. oktobra - Okoli sto zaposlenih v limbuški družbi Arosa Mobilia je danes prejelo večji del septembrskih plač, in sicer do višine 850 evrov, kar pomeni, da so bili tisti z minimalno plačo poplačani v celoti, je za STA povedala vodja sindikata Irina Trebičnik. Ker vse stavkovne zahteve niso bile izpolnjene, bodo s stavko nadaljevali do izpolnitve zahtev.