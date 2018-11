V Rimu razstava o igralcu Marcellu Matroianniju

Rim, 2. novembra - V muzeju Ara Pacis v Rimu je na ogled razstava, ki predstavlja življenje in kariero italijanskega filmskega igralca Marcella Matroiannija (1924-1996). Združuje okoli 600 fotografij, ki ponujajo vpogled v življenjsko zgodbo kultiviranega, elegantnega in umirjenega moškega ter obenem v 50 let zgodovine italijanskega filma.