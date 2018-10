Za Junckerja Merklova ostaja vplivna igralka

Bruselj, 30. oktobra - Za predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja nemška kanclerka Angela Merkel ostaja vplivna igralka v Evropi in drugod, so danes poudarili v tiskovni službi komisije v povezavi z napovedjo Merklove, da odhaja z vodilnega položaja Krščansko-demokratske unije (CDU) in da ostaja kanclerka še do izteka mandata leta 2021.