V slovenski Istri ponoči na delu 80 gasilcev

Koper/Izola, 30. oktobra - Gasilci v slovenski Istri so imeli minulo noč zaradi okrepljenega južnega vetra obilo dela. Skupaj s koprskimi poklicnimi gasilci je bilo na terenu 80 gasilcev, ki so opravili 55 intervencij, pretežno je šlo za odkrivanje pločevinastih streh in podrta drevesa. Ni pa bilo obilnih padavin, tako da so imeli gasilci manj dela s poplavami.