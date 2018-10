Dunaj, 31. oktobra - Mineva 100 let od smrti avstrijskega slikarja Egona Schieleja (1890-1918). Poleg Oskarja Kokoschke je bil eden tistih umetnikov, ki so se iz formalnega okvira secesije in simbolizma razvili v ustvarjalce ekspresionizma z realističnimi elementi. Kljub kratkemu življenju je ustvaril približno 330 oljnih slik ter več kot 2500 risb.