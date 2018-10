Državni proračun ob koncu septembra s presežkom

Ljubljana, 30. oktobra - Prihodki državnega proračuna so v prvih devetih mesecih dosegli nekaj manj kot 7,2 milijarde evrov in so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 9,3 odstotka. Odhodki so se povečali za 2,9 odstotka na nekaj več kot 6,8 milijarde evrov. Presežek je tako dosegel nekaj več kot 350 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za finance.