Ljubezenska zgodba med človekom in čokolado je stara že 5000 let

Quito, 30. oktobra - Človeštvo je po čokoladi oziroma njeni ključni sestavini - kakavu - hlepelo že več stoletij prej, kot smo domnevali doslej, so v ponedeljek obelodanili znanstveniki. Ugotovili so namreč, da so ljudje v Južni Ameriki že pred več kot 5000 leti uživali kakav.