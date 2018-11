Retrospektivi slovenskega filma v Belorusiji in Rusiji

Moskva/Minsk, 2. novembra - Slovenski film bo v teh dneh prikazan na retrospektivah v Minsku in Moskvi. V Minsku bo na 25. festivalu Listopad od 2. do 9. novembra prikazanih šest slovenskih filmov, retrospektiva bo obarvana bolj zgodovinsko. V Moskvi bo Teden slovenskega filma potekal od 8. do 12. novembra, na njem bodo prikazali izbor filmov zadnjih dveh let.