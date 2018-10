Kitajska odpravila 25-letno prepoved trgovanja z deli tigrov in nosorogov

Peking, 30. oktobra - Kitajska je v ponedeljek nepričakovano napovedala, da bo v določenih primerih dopustila prodajo kosti tigrov in rogov nosorogov. Aktivisti za zaščito divjih živali so posvarili, da je Peking s tem dejansko podpisal smrtno kazen za ti ogroženi vrsti, a kitajske oblasti so svojo odločitev danes zagovarjale.