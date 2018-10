Po burni noči se vremensko dogajanje počasi umirja

Ljubljana, 30. oktobra - Vremensko dogajanje se v večjem delu države po prehodu hladne fronte počasi umirja. Napovedi vremenoslovcev o skupni količin padavin so se uresničile. Do jutra je v 24 urah največ dežja padlo v Bovcu, v Ilirski Bistrici pa je večina padla le osmih urah. Pihal je tudi močan veter, najmočnejši sunek s 161 kilometri na uro so izmerili na Kredarici.