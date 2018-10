Organizatorji v odzivu na izjave Puharja pravijo, da je ljubljanski maraton uradno izmerjen

Ljubljana, 30. oktobra - Organizatorji 23. ljubljanskega maratona so se odzvali na izjavo zmagovalca teka na 21 km Roka Puharja, ki je za slovenske medije, tudi za STA, dejal, da je proga nekoliko predolga, ter zatrdili, da so dolžine vseh treh tekov prireditve v skladu s predpisanim mednarodnimi standardi in imajo tudi ustrezna potrdila.