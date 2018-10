Seehofer bo do sredine novembra predstavil načrte za prihodnost CSU

München, 30. oktobra - Po napovedi nemške kanclerke Angele Merkel, da v decembru ne bo ponovno kandirala za vodenje krščanskih demokratov (CDU), so se povečali pritiski na predsednika sestrske Krščansko-socialne unije (CSU) in notranjega ministra Horsta Seehoferja. Ta je v ponedeljek sporočil, da bo načrte za prihodnost CSU predstavil do sredine novembra.