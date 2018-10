S pomočjo pravljice o kosu proti spolnim stereotipom v družbi

Ljubljana, 30. oktobra - Otroci, ki želijo spoznati kosa in njegovo trnovo pot do naraščaja, bodo njegovo zgodbo našli v slikanici z naslovom O kosu, ki je bil vsemu kos. Na voljo je tudi kot radijska igra, kmalu pa bo tudi kot interaktivna pravljica za pametne telefone. Zavod Mundilfari se s projektom loteva vprašanja spolnih stereotipov, so povedali danes.