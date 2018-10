Pretok Drave na meji z Avstrijo se je ustalil pri 1400 kubičnih metrih na sekundo

Ljubljana, 30. oktobra - Po podatkih Agencije RS za okolje bo pretok reke Drave na meji z Avstrijo danes ustaljen pri 1400 kubičnih metrih na sekundo. Lokalni dotoki vzdolž celotnega toka Drave v Sloveniji so med 100 in 150 kubičnih metrov na sekundo. Sava v dopoldanskem času v zgornjem toku upada, v srednjem in spodnjem toku pa še pričakujejo naraščanje.