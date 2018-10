Sania Mirza in Shoaib Malik pričakala fantka

New Delhi, 30. oktobra - Indijska teniška zvezdnica Sania Mirza je rodila fantka, je danes sporočil njen mož, nekdanji kapetan pakistanske reprezentance v kriketu Shoaib Malik. Mirza in Malik sta izjemno priljubljena zahvaljujoč uspešnima športnima karierama, pa tudi nenavadni poroki, ki sega prek meja z jedrskim orožjem oboroženih tekmecev Indije in Pakistana.