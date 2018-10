Na Ljubljanski borzi uvodoma negativna gibanja

Ljubljana, 30. oktobra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje začela s padcem. Indeks blue chipov SBI TOP je v primerjavi s ponedeljkom do 11.15 izgubil približno odstotek vrednosti. Med pomembnejšimi padec beležijo delnice Zavarovalnice Triglav, Petrola in Krke, rast pa delnice Telekoma Slovenije in Luke Koper.