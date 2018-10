Novomeški kriminalisti v ponedeljek prijeli osumljenca ropa banke

Mirna, 30. oktobra - Novomeški kriminalisti so v ponedeljek prijeli 31-letnega moškega iz okolice Trebnjega, osumljenega poskusa ropa bančne ustanove na Mirni, ki se je zgodil 2. oktobra. Odvzeli so mu prostost in odredili pridržanje. Med hišno preiskavo so našli tudi imitacijo pištole, s katero naj bi osumljenec grozil uslužbenki v banki.