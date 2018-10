V Bovcu in Kobaridu kmalu ogrevanje z daljinskim sistemom na lesno biomaso

Bovec/Kobarid, 31. oktobra - V Bovcu in Kobaridu so letos zgradili sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (Dolb). Na obeh sistemih so v preteklih dneh že izvedli poskusne zagone, z ogrevanjem odjemalcev pa bodo po napovedih vodstev javnih podjetij daljinskega ogrevanja Bovec in Dejman, ki upravljata s sistemoma, začeli v prvi polovici novembra.