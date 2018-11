Podjetja nekoliko poslabšala finančni položaj

Ljubljana, 3. novembra - Finančni položaj podjetij se je v drugem letošnjem četrtletju nekoliko poslabšal. Primanjkljaj finančnih sredstev glede na obveznosti je konec junija dosegel 36,6 milijarde evrov in se je v enem letu povečal za 1,1 milijarde evrov. Najbolj se je povečal do gospodinjstev in tujine, zmanjšal pa do bank.