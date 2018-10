Potovanja v času jesenskih počitnic v porastu

Ljubljana, 30. oktobra - Turistične agencije v času jesenskih počitnic zadnjih nekaj let opažajo rast potovanj. Za potrošnike so tokrat najbolj zanimivi obiski večjih evropskih mest (npr. London, Pariz, Amsterdam in Istanbul), hrvaške obale, destinacij ob Sredozemskem morju, Egipt, Kanarski otoki, pa tudi eksotične destinacije, npr. Tajska, Sejšeli, Maldivi.