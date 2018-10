Raziskava: Evropa je ideološko razdeljena

Washington, 30. oktobra - Čeprav je Berlinski zid padel že pred desetletji, še vedno obstajajo številne kulturne in ideološke razlike med zahodno in vzhodno Evropo, je razvidno iz študije ameriškega raziskovalnega centra Pew. V njej so raziskali stališča prebivalcev evropskih držav do muslimanov, istospolnih porok in drugih perečih tem.