Šarec na Koroškem ugotavlja, da je položaj pod nadzorom

Dravograd, 30. oktobra - Predsednik vlade Marjan Šarec si je davi ogledal naraslo Dravo na Koroškem in ocenil, da je položaj pod nadzorom. "Zadeve so pod kontrolo. Civilna zaščita je s pomočjo gasilcev odreagirala pravočasno. Videli smo, da sistem deluje in se bo stanje hitro saniralo," je povedal v izjavi za medije v Dravogradu.