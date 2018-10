Posavje in Obsotelje s čezmejnim projektom ježe in kolesarjenja

Sevnica, 31. oktobra - Tri slovenske in tri hrvaške ustanove, ki se med drugim ukvarjajo s turizmom, so septembra začele 30-mesečni partnerski projekt ježe in kolesarjenja, s katerim želijo Posavje in Obsotelje povezati v širše čezmejno turistično območje. Za skoraj 880.000 evrov vreden projekt bodo iz evropskega sklada za regionalni razvoj dobile dobrih 740.000 evrov.