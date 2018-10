Delo: Somrak nemške politične titanke (30. 10.)

Ljubljana, 30. oktobra - Cele generacije Nemcev in Evropejcev so odrasle z Angelo Merkel kot nemško kanclerko in predsednico CDU. Najprej kot s simbolom drugega nemškega gospodarskega čudeža, pa čeprav ne povsem upravičeno, saj je trdo delo strukturnih reform opravil njen predhodnik Gerhard Schröder, piše Barbara Kramžar v Delu.