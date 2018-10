Pentagon na mehiško mejo pošilja 5200 vojakov

Washington, 30. oktobra - Pentagon je začel operacijo pošiljanja vojakov na mejo med ZDA in Mehiko, imenovano Zvesti patriot. V naslednjih dneh bo v Teksas, Arizono in Kalifornijo prispelo 5200 aktivnih vojakov ameriške vojske, ki se bodo tam pridružili 2000 pripadnikom različnih nacionalnih gard, ki so pravzaprav rezervisti.