Newyorške borze končale v rdečem

New York, 29. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v rdečem. Na to so po oceni borznih analitikov vplivale nove skrbi med vlagatelji glede stopnjevanja trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko. Na trgovanje pa je vplival tudi velik padec delnic nekaterih tehnoloških in internetnih velikanov, kot sta Amazon in Netflix, poroča Reuters.