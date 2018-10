Mile Korun praznuje 90 let

Ljubljana, 30. oktobra - Vsestranski gledališki ustvarjalec Mile Korun danes praznuje 90 let. Korun, ki je predvsem kot režiser, scenograf in profesor številnih generacij študentov na ljubljanski AGRFT zaznamoval slovensko gledališče minulega stoletja, se zadnja leta posveča pisanju dramskih del. Dve njegovi drami - Svetovalec in Sveti mož sta doživeli uprizoritev.