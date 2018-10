Večer: Slovo (30. 10.)

Maribor, 29. oktobra - Zgodilo se je (ne)pričakovano: Angela Merkel, zadnjih 13 let nemška kanclerka in še pet let več voditeljica najvplivnejše krščansko-demokratske stranke CDU, se poslavlja od domače, verjetno pa tudi evropske politike. Predvidoma se bo najprej umaknila z vrha stranke, v Večeru piše Vojislav Bercko.