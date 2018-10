Emre Can uspešno prestal operacijo ščitnice

Torino, 29. oktobra - Štiriindvajsetletni nemški nogometni reprezentant Emre Can, ki se je poleti pridružil italijanskemu prvaku Juventusu, je danes uspešno prestal operacijo, s katero so mu odstranili bulico na ščitnici, so danes sporočili iz tabora italijanskih prvakov. Dodali so, da so Cana operirali v Frankfurtu in da je bila operacija "popoln uspeh".