Prve tri olimpijske vozovnice kitajskim, ruskim in japonskim telovadcem

Doha, 29. oktobra - Prva končna odločitev 48. svetovnega prvenstva v športni gimnastiki v Dohi je dala tudi prve tri potnike na olimpijske igre 2020 v Tokiu, kamor bodo odpotovale najboljše tri reprezentance današnjega moškega finala ekip. V tesnem boju so se zmage veselili Kitajci, ki so zgolj za 49 tisočink točke ugnali Ruse, tretji so bili Japonci.