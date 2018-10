Projekt VirtualArch želi skrito arheološko dediščino približati najširšemu občinstvu

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 31. oktobra - Arheološka dediščina je pogosto nevidna in slabo dostopna, zato je pogosto na robu družbenega zavedanja in jo je težko varovati. Partnerji v projektu VirtualArch jo želijo s pomočjo sodobnih tehnologij, kot sta virtualna in obogatena resničnost, narediti vidno in tako približati različnim ciljnim skupinam. Slovenija sodeluje z Ljubljanskim barjem.