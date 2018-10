Vreme: Oblačno, padavine se bodo okrepile, nastajale bodo tudi nevihte z močnejšimi nalivi

Ljubljana, 29. oktobra - Pihal bo okrepljen južni veter, ki bo v drugem delu noči nekoliko oslabel. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale, deževalo po le na severozahodu in ponekod na jugu države, drugje se bo deloma razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.