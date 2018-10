Pred 20 leti preminil slikar Jože Tisnikar

Mislinja, 30. oktobra - Pred 20 leti je na današnji dan preminil koroški likovni ustvarjalec Jože Tisnikar, ki je kot umetnik samouk ustvaril izjemen opus risb, slik in grafik. Bil je slikar minljivosti in pričevalec poslednjih trenutkov človeškega bivanja. Letos mineva tudi 90 let od Tisnikarjevega rojstva. Obeh obletnic so se zlasti na Koroškem spomnili z več dogodki.